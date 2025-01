A primeira edição do ‘Calheta a Rir’, o festival de comédia que decorreu no concelho da Calheta durante dois fins de semana, revelou-se “um verdadeiro sucesso”, reunindo mais de 1.000 espetadores ao longo de seis dias de espetáculos.

Com um cartaz diversificado que incluiu humoristas locais e nacionais, o evento proporcionou momentos de diversão inesquecíveis e destacou o humor como uma linguagem universal, capaz de unir a comunidade, conforme enalteceu o balanço da organização.

Segundo referem os organizadores em nota enviada à imprensa na sequência do último espetáculo, que decorreu no Sábado com John Mendes, o público superou todas as expectativas, enchendo as salas e criando um ambiente vibrante. “Receber mais de 1000 espetadores nesta estreia é a prova de que há espaço e vontade para eventos de comédia na Madeira”, destacou o organizador, considerando o evento “um sonho tornado realidade”.

O festival contou ainda com o apoio da Câmara Municipal da Calheta, e a organização compromete-se a regressar em 2026 para uma segunda edição. “O feedback do público tem sido incrível e só aumenta a nossa motivação para preparar uma segunda edição ainda melhor”, acrescentou.

O ‘Calheta a Rir’ nasceu com o objetivo de promover o humor e valorizar a cultura como pilar de desenvolvimento local. Desta primeira edição fizeram parte os humoristas Xavier Pires, Helfimed, JPRamos, Francisco Menezes, os 4Litro e John Mendes.