As gravações do documentário do S.Y. Varuna seguem na sua reta final.

Do realizador Madeirense Martinho Andrade , este é um documentário histórico que nos conta o trágico acidente do veleiro Varuna no calhau das Achadas da Cruz .

”Acidentado no dia 17 de Novembro de 1909 pelas 2:00h da madrugada devido à forte ventania e nevoeiro. Alguns ocupantes foram salvos do seu bote pelo vapor Inglês Hasperly que por ali passavam . Sessenta e seis pessoas vinham a bordo incluindo o dono Sir. Eugene Higgins um milionário, banqueiro Nova-iorquino. Marselha era o seu destino. Houve a lamentar a morte de uma pessoa o cozinheiro”, reveça o realizador.

A produção tem estreia aprazada para 2025.