O Teatro Municipal Baltazar Dias vai exibir hoje, dia 4 de junho, às 19 horas, o documentário ‘Cesária Évora’, de Ana Sofia Fonseca, um retrato da “diva dos pés descalços” que oferece “uma visão nunca antes explorada sobre a vida da cantora cabo-verdiana que, apesar de não corresponder ao modelo normal de sucesso, foi capaz de superar todas as condições que normalmente a afastariam da ribalta.”

A estreia deste documentário na Madeira surge no âmbito do Festival Cultural Raízes & Ritmos, uma iniciativa do Consulado de Cabo Verde na Madeira e da Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira - APMM, com o apoio da Embaixada de Cabo Verde em Portugal e da Câmara Municipal do Funchal.

A entrada será gratuita, mas limitada à capacidade do espaço, sendo sugerido pela organização o levantamento dos bilhetes na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.

A Madeira no ‘grande ecrã’

Para os dias que se seguem a esta sessão que mostrará Cesária Évora como nunca a vimos, a Madeira estará em destaque, estando prevista a exibição da curta-metragem ‘Notas sobre Solitude’, de Carlina Marcos Caldeira, no dia 5 de junho às 19 horas, filme este que questiona os contornos da existência, desde a solidão ao silêncio, e que contém imagens filmadas em vários locais da Madeira e nas ilhas Selvagens.

No dia 6 de junho, às 19h30, o Baltazar Dias vai acolher uma sessão do filme ‘Mãe’, do realizador madeirense João Brás, que esteve em exibição nas salas de cinema pelo país.