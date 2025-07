Documentário dá voz aos trabalhadores da Câmara Municipal do Funchal

Um documentário, promovido pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Suavamarelo – Associação Cultural e a Popsec Studio, estreou esta quinta-feira, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Segundo a autarquia, esta é uma produção que celebra o trabalho de quem mantém a cidade a funcionar diariamente. ‘Entre as Veias da Cidade’, assim se intitula o documentário, acompanha um dia na vida de 14 profissionais do serviço municipal.

Com realização de André Moniz Vieira, o filme presta homenagem aos calceteiros, jardineiros, operacionais, técnicos e funcionários da limpeza - profissionais que, com dedicação, constroem, limpam e preservam o Funchal.

Com realização de André Moniz Vieira, o filme presta homenagem aos calceteiros, jardineiros, operacionais, técnicos e funcionários da limpeza - profissionais que, com dedicação, constroem, limpam e preservam o Funchal.

A vereadora Ana Bracamonte, responsável pelo pelouro dos Recursos Humanos, representou a presidente da Câmara Municipal do Funchal na cerimónia de apresentação do documentário, e foi acompanhada pelo restante executivo municipal que fez questão de estar presente.

“Que este filme nos motive a valorizar mais, a respeitar mais e a reconhecer mais o trabalho essencial destes profissionais. Porque uma cidade só pulsa quando as suas veias estão vivas - e as veias do Funchal são precisamente estas pessoas que, com tanta dedicação, orgulho e dignidade, mantêm a nossa cidade a funcionar todos os dias”, destacou a vereadora.

De acordo com um comunicado alusivo a este momento, a autarca relembrou alguns números que refletem a aposta forte deste executivo na valorização dos seus trabalhadores.

“Valorizar os nossos recursos humanos é mais do que um discurso - é uma prática que este documentário materializa, dando rosto e voz a quem mantém a cidade viva. Integrámos mais de 300 novos trabalhadores desde 2022, desde operacionais a técnicos superiores, porque sabemos que uma autarquia forte se constrói com equipas valorizadas e motivadas. E não nos limitámos a contratar - investimos fortemente na qualificação, com 580 ações de formação que já chegaram a 2.700 profissionais, porque a excelência do serviço público exige formação contínua”, disse.

A responsável pelo pelouro dos Recursos Humanos sublinhou ainda o investimento em condições de trabalho dignas: “Alocámos mais de 500 mil euros em equipamentos de proteção individual porque a segurança não é negociável. Implementámos um acompanhamento clínico rigoroso, com 2.000 atos médicos anuais, dando especial atenção à saúde mental. E celebramos 126 parcerias com entidades privadas porque a qualidade de vida dos nossos trabalhadores não termina quando saem do local de trabalho. São estas políticas concretas que fazem a diferença no dia-a-dia de quem serve a cidade”, concluiu.