Damiano David surpreendeu o público português na noite de sábado, durante a sua atuação no MEO Kalorama, em Lisboa. No meio do concerto, e após confessar que não sabe falar português, o antigo vocalista dos Måneskin citou de forma inesperada a canção ‘Deslocado’, dos madeirenses NAPA, que representou Portugal na última edição da Eurovisão.

“A única coisa que sei dizer é...”, anunciou, antes de cantarolar o refrão da canção. A multidão respondeu em uníssono. “É uma canção incrível e devia ter vencido a Eurovisão - depois de Itália, claro”, atirou o artista que venceu a Eurovisão em 2021.

O gesto não passou despercebido e valeu-lhe um dos momentos mais efusivos da noite. ‘Deslocado’, escrita e interpretada pelos jovens madeirenses NAPA, tem vindo a conquistar um público fiel após a sua passagem pelo palco europeu, conforme pode ler na edição impressa de hoje do JM.