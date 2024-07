Mais de 35 artistas vão atuar na 10.ª edição do Summer Opening, considerado o maior festival de música da Madeira, que arranca sexta-feira no Parque de Santa Catarina, no Funchal, com Da Weasel em destaque, indicou hoje a organização.

“A música urbana é protagonista, explorando-se ainda novas vibrações, géneros e sonoridades. Uma atmosfera única e sempre vibrante que se funde com a beleza do Parque de Santa Catarina, um anfiteatro natural com vista para um cenário perfeito, o Funchal e o oceano Atlântico como pano de fundo”, refere a organização em comunicado.

O Summer Opening decorre em dois fins de semana – nos dias 12, 13, 19 e 20 de julho – e os artistas vão dividir-se por dois palcos, num total de mais de 32 horas de música.

“A 10ª edição do Summer Opening fica marcada pelo regresso dos Da Weasel à Madeira, passados mais de 15 anos”, salienta a organização, assinalando que o Funchal será assim a terceira cidade do país a receber o regresso da banda depois dos concertos esgotados no NOS Alive, em Lisboa, e no MEO Marés Vivas, no Porto.

A organização destaca também as estreias na região autónoma do ‘trap’ brasileiro Veigh e dos alemães Milky Chance, intérpretes do êxito “Stolen Dance”.

Esta edição fica ainda marcada pela “consagração” do madeirense Van Zee, sendo a primeira vez na história do festival que o encerramento do evento estará a cargo de um artista da região.

Na sexta-feira, para além dos Da Weasel, atuam Sérgio Godinho, Eu.Clides, Duailibi/Rui Cargas, Djeff, Pita e Sini.

No sábado, o espetáculo fica a cargo de Revenge Of The 90’s e King Africa, Melão (Excesso), Batatinha e Companhia/Sam The Kid (DJ Set) e DJ Big Hosted by Sir Scrtach, DJ Glue B2B Shaka Lion, Fabz e Taby.

No dia 19 de julho, sobem aos palcos Veigh, Ivandro, Julinho KSD, Zarco/Beatbombers, Noia, GMO e Marlokov e no dia 20 de julho atuam Milky Chance, Van Zee, Pedro Mafama, Maya Blandy/Nuno Lopes, Zen Baboon, Jay Camara e Vitor Batista.

“Uma verdadeira festa de tributo ao verão. Dez anos de história que já proporcionaram cerca de 150 atuações e mais 50 estreias ao vivo na Madeira”, realça a organização, indicando que os bilhetes para o festival estão à venda em summeropening.pt, lojas FNAC, Worten e ticketline.