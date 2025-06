A curta-metragem de animação ‘Era uma vez a Paz’, produzida na EB1PE Ribeiro Domingos Dias em parceria com o projeto CENA - EDUCAmedia, foi reconhecida com o 1º lugar na secção VAFI (mini) no VAFI & RAFI - International Children and Youth Animation Film Festival na Croácia.

“O VAFI & RAFI consolidou-se como um lugar de destaque no mapa dos festivais mundiais, reunindo anualmente pequenos e grandes animadores, profissionais e especialistas da área”, refere num comunicado enviado à redação.