No próximo dia 17 de março de 2025, às 19h00, o Auditório do Centro Cívico da freguesia do Curral das Freiras será o cenário do concerto ‘Celebrando a nossa Terra’, uma celebração especial que homenageia o 235.º aniversário da freguesia.

Este iniciativa, organizada pelos Grupos Culturais da Casa do Povo do Curral das Freiras, contará com as atuações do Grupo Coral Infantojuvenil e do Grupo Coral Sénior, assim como do Grupo de Danças Infantojuvenil ‘Tutti-Frutti’ e do Grupo de Cordas, do projeto Curralarte@music.

“Através da música e da dança, os artistas locais prometem deliciar a plateia, reforçando a cultura musical e a riqueza da tradição do Curral das Freiras, enaltecendo uma vez mais, o sentido de pertença, de orgulho e de identidade pela freguesia envolta em vales e montanhas”, salienta Eugénio Vasconcelos, presidente da Instituição.