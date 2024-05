O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, inicia, no próximo sábado, pelas 12h00, o ‘Ciclo de concertos na Sé’, uma iniciativa que teve início em 2021 após um desafio lançado pelo Cónego da Sé do Funchal.

A primeira sessão será protagonizada pela Orquestra de Bandolins e Guitarras do Conservatório, dirigida por Teresa Leão. A entrada é gratuita, limitada à capacidade do espaço e às regras de funcionamento do local do evento.

Conheça abaixo as restantes datas:

· 11 de maio – Consort Bisel do Conservatório – direção artística de Sara Faria

· 25 de maio – Estúdio de Música Antiga do Conservatório – direção artística de Giancarlo Mongelli

· 01 de junho – Coro Infantil do Conservatório – direção artística de Zélia Gome