Nos próximos dias 7 e 8 de março, sobe ao palco o espetáculo ‘Mortal Loucura’, a partir de ‘Os Suicidas’, de Lola Arias, protagonizado pelos alunos do 1.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação do Conservatório, com orientação do professor João Paiva. Este espetáculo, que decorrerá no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, terá a sua estreia pelas 20h30 do dia 7, quinta-feira, com repetição no dia seguinte pela mesma hora. A entrada é gratuita.