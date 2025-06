Fique a par da programação nos espaços da Savoy Signature para os próximos dias.

Terreiro

Savoy Palace

O REGRESSO DO FIRE PIT NO TERREIRO07.06.2025 a 27.09.2025 | sábados

20:00

A partir de 7 de junho e até 27 de setembro, todos os sábados ganham mais sabor com o regresso do Terreiro Fire Pit, na latada restaurante Terreiro, no Savoy Palace. Às 20h, uma longa mesa partilhada convida 25 comensais a desfrutar de uma experiência gastronómica ao ar livre, com braseiro aceso, ambiente descontraído e momentos de convívio à volta do fogo.

Com receção à base de Poncha à Terreiro ou limonada caseira, o jantar segue com um menu completo preparado no próprio braseiro: couvert, entrada, pratos de peixe e carne, sobremesa e café ou chá com petits fours. Uma proposta autêntica, pensada para saborear, partilhar e celebrar as noites de verão no Funchal.

Para mais informações e reservas: +351 930 481 291 // fb.callcentre@savoysignature.com

Local Beach Bar & Restaurant

Calheta Beach

Festas de Verão 06.06 - 07.06.2025 | sexta-feira e sábado

19:00 – 22:00

O verão começa já este fim de semana na Calheta! Dias 6 e 7 de junho arrancam as Festas de Verão no LOCAL – Beach Bar & Restaurant, com animação musical à beira-mar: DJ às sextas (19h–22h) e banda ao vivo aos sábados (19h–21h). Vibrações tropicais, boa música e pôr do sol com os pés na areia. A entrada é livre – o verão é aqui.

Cloud Bar

NEXT

CLOUD SENSATIONS07.06.2025 | sábado

16:00-22:00

Este sábado, 7 de junho, o rooftop do Hotel NEXT transforma-se no palco de mais uma edição das Cloud Sensations — uma tarde onde o som envolvente da música eletrónica se cruza com boa energia, sabores tropicais e vista para o mar. A partir das 16h00, os DJs madeirenses João Garcia e Nelson Caires aquecem o ambiente até à estreia na Madeira do britânico Pete Herbert, conhecido pela sua fusão de disco, house e balearic.

Com entrada gratuita mediante inscrição prévia, o evento oferece uma carta pensada para partilhar e celebrar o verão, com cocktails criativos, sushi, pokebowls e petiscos descontraídos. E, para encerrar em grande estilo, o céu do Funchal ilumina-se às 22h30 com o espetáculo de fogo de artifício do Festival do Atlântico — visível na primeira fila, diretamente do rooftop do Hotel NEXT.

Inscrições para o evento através da Eventbrite.

Armada Deck

Royal Savoy

04.05, 11.05, 18.05.2025 | quartas-feiras

19:00-22:00

Às quartas-feiras de junho — dias 04, 11 e 18 — o Armada Deck do Royal Savoy transforma-se num palco de sabores e tradições com os nossos icónicos jantares barbecue. Das 19h00 às 22h00, desfrute de uma seleção irresistível de grelhados, acompanhada por vinhos Royal Savoy e atuações de folclore madeirense ao vivo.

Com o mar como pano de fundo e o aroma da brasa no ar, este é o convite perfeito para celebrar o verão com uma experiência gastronómica única.

Para mais informações e reservas: +351 291 213 500 // royal@savoysignature.com

Panoramic Rooftop

Calheta Beach

Jantares do Festival do Atlântico 07.06, 14.06, 21.06, 28.06.2025 | sábados

20:00

Os Jantares Festival do Atlântico prometem noites memoráveis nos dias 7, 14, 21 e 28 de junho, no rooftop panorâmico do TUI Blue Madeira Gardens. Integrados nas celebrações do Festival do Atlântico, estes jantares oferecem uma experiência gastronómica distinta, com pratos como salmão a baixa temperatura, naco do lombo com batata duquesa trufada e tarte de limão merengada.

Com uma vista deslumbrante sobre a baía do Funchal e um ambiente envolvente, cada jantar é uma fusão perfeita entre sabores requintados e o encanto das noites de verão na Madeira.

Galáxia SkyBar

Savoy Palace

Festival do Atlântico 07.06, 14.06, 21.06, 28.06.2025 | sábados

20:30

Todos os sábados de junho, o Galáxia Skybar transforma-se no ponto mais exclusivo para viver o Festival do Atlântico. Do 16º piso do Savoy Palace, deslumbre-se com uma vista panorâmica sobre o Funchal iluminado e os célebres fogos de artifício que pintam o céu da ilha.

A acompanhar este cenário inesquecível, uma seleção premium de sushi é servida com todo o requinte, harmonizada com bebidas ao longo da refeição. Uma experiência sensorial que celebra o sabor, a vista e a atmosfera vibrante das noites madeirenses.