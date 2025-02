“Conclave”, de Edward Berger, foi hoje considerado o Melhor Filme pela academia britânica, que lhe atribuiu quatro prémios BAFTA 2025, numa cerimónia que sagrou Adrien Brody como Melhor Ator e Mikey Madison como Melhor Atriz.

O filme de Edward Berger era o mais nomeado para os BAFTA, candidato a 12 galardões, e acabou por vencer quatro, o mesmo número de “O Brutalista”, mas mobilizando os dois principais prémios de Melhor Filme e Melhor Filme Britânico, seguidos de Melhor Montagem e Melhor Argumento Adaptado, que esteve a cargo de Peter Straughan.

“O Brutalista” também levou para casa quatro estatuetas, distinguindo Adrien Brody como Melhor Ator, Brady Corbert pela Melhor Realização, Lol Crawley pela Direção de Fotografia, e a Banda Sonora de Daniel Blumberg.

O papel de Mikey Madison em “Anora” valeu-lhe o prémio de Melhor Atriz, numa competição que tinha como concorrente Karla Sofía Gascón (“Emilia Perez”), a atriz transgénero que tem estado envolta em polémica desde a divulgação de ‘tweets’ antigos com conteúdo racista e xenófobo.

O prémio de melhor Ator Secundário foi atribuído a Kieran Culkin pelo seu papel em “A Real Pain”, e Zoe Saldaña venceu na categoria de Melhor Atriz Secundária pela participação em “Emilia Pérez”.

“Emilia Pérez”, do francês Jacques Audiard, que era o segundo filme mais nomeado para os BAFTA, com 11 indicações, venceu ainda o Melhor Filme em Língua Não Inglesa, deixando para trás a produção brasileira “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, protagonizada por Fernanda Torres, no papel de uma ativista, advogada e viúva de Rubens Paiva, o político brasileiro detido e torturado pela ditadura militar brasileira (1964-1985), no início dos anos 1970.

“Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl” levou para casa dois prémios: Melhor Longa-metragem de Animação e Melhor Filme para Crianças.

Os BAFTA são atribuídos pela Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão (BAFTA, na sigla original em inglês).