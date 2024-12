Concerto de Natal realiza-se no Campanário dia 14

Um concerto de Natal terá lugar no próximo dia 14, na igreja matriz da freguesia do Campanário.

Organizado pela Casa do Povo local, em parceria com a paróquia, contará com a participação da Chordis Ensemble, Banda Municipal da Ribeira Brava e Orquestra Bandolinistica Ribeira-Bravense e de três grupos de canto, Coro Raízes do Sol, Grupo de Folclore da Casa do Povo de Campanário e Coro Paroquial de Campanário.

A iniciativa conta com os apoios da Junta de Freguesia, Câmara Municipal e Governo Regional da RAM.