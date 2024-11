Na próxima sessão do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal estará em foco a obra da autoria de Élvio Passos e João Lizado, recentemente editada, intitulada ‘Presos Políticos do Estado Novo na Madeira’.

“O tema deste livro ainda está na ordem do dia, dado que se assinalou neste ano os 50 anos do 25 de Abril, que restituiu ao nosso país a liberdade perdida durante o período em que Portugal viveu à sombra do fascismo”, refere a Câmara Municipal, acrescentando que “fruto da investigação aprofundada realizada pelos dois autores, vieram à luz do dia factos até agora desconhecidos acerca do clima de repressão vigente na nossa ilha, durante várias décadas, que levou à prisão de muitos madeirenses, alguns dos quais foram enviados para cadeias no Continente, privando-os assim, do contacto próximo com os seus familiares”.

Esta sessão, agendada para a próxima 4.ª feira, 27 de novembro, pelas 18:00, é de entrada livre.