Centro de Arte Alberto Carneiro com exposição de Nuno Henrique

Madeirense é o centro da arte em Santo Tirso

O Centro de Arte Alberto Carneiro apresenta “A Morte Escreve a Floresta” , a mais recente exposição do madeirense Nuno Henrique, natural do Funchal e que tem dividido a sua vida artística entre Portugal e Estados Unidos da América. Tal como o JM avançou oportunamente, a mostra, que “estabelece um diálogo com a obra de Alberto Carneiro, propõe uma reflexão sobre a relação entre arte e natureza”.

Nos últimos dias, Nuno Henrique esteve em Santo Tirso e a um jornal local reafirmou “a importância de um olhar persistente e sensível sobre o mundo natural, transformando árvores, cores e paisagens em matéria de memória, experimentação e liberdade artística”.

A exposição é de entrada gratuita e pode ser visitada até 25 de janeiro.