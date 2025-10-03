MADEIRA Meteorologia
Centro de Arte Alberto Carneiro com exposição de Nuno Henrique

    Madeirense esteve presente na sua exposição em Santo Tirso. José Miguel Pereira
Paulo Graça

Jornalista

03 Outubro 2025
19:28
Madeirense é o centro da arte em Santo Tirso

O Centro de Arte Alberto Carneiro apresenta “A Morte Escreve a Floresta”, a mais recente exposição do madeirense Nuno Henrique, natural do Funchal e que tem dividido a sua vida artística entre Portugal e Estados Unidos da América. Tal como o JM avançou oportunamente, a mostra, que “estabelece um diálogo com a obra de Alberto Carneiro, propõe uma reflexão sobre a relação entre arte e natureza”.

  • Exposição com boa participação.
Nos últimos dias, Nuno Henrique esteve em Santo Tirso e a um jornal local reafirmou “a importância de um olhar persistente e sensível sobre o mundo natural, transformando árvores, cores e paisagens em matéria de memória, experimentação e liberdade artística”.

A exposição é de entrada gratuita e pode ser visitada até 25 de janeiro.

