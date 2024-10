Integrado nas comemorações do 22.º Aniversário do Grupo de Tocares e Cantares ‘Camponeses’ da Casa do Povo de São Roque do Faial, a instituição organiza o I Encontro de Música Popular em Terras do Cedro Gordo, amanhã, dia 29 de outubro, terça-feira, pelas 19 horas.

“Como é do conhecimento geral a freguesia de São Roque do Faial foi criada em 1848, tendo se desmembrado da freguesia do Faial. As terras que hoje constituem a nossa freguesia, eram conhecidas como as ‘Terras do Cedro Gordo”’ Esta foi a razão do nome que demos a este encontro de música popular. De recordar que atualmente, 4 dos sítios habitados da freguesia têm os termos ‘Cedro Gordo’ na sua toponímia”, expressa a Casa do Povo, em comunicado.

Neste primeiro encontro participarão, para além do Grupo de Tocares e Cantares ‘Camponeses’, o Grupo Verde Limão da Casa do Povo de São Martinho e o Grupo Coral e Etnográfico ‘O Brinquinho’ da Casa do Povo do Caniço.

Para além do referido encontro, das comemorações do 22.º aniversário do grupo ‘Camponeses’ fará parte uma sessão solene comemorativa com destaque para uma homenagem ao responsável do grupo, Gabriel Silva.

Já no próximo domingo, 3 de novembro, as comemorações do aniversário encerrarão com uma missa pelas 9 horas, na igreja paroquial de São Roque do Faial e um almoço-convívio para os elementos do grupo aniversariante.