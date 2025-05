A ‘Tunacedros’, da Casa do Povo de São Roque do Faial, fará uma digressão à zona do Douro, no distrito de Viseu, entre os dias 30 de maio a 2 de junho.

Os quatro dias de digressão serão pautados por cinco atuações da tuna, nos concelhos de Lamego, Armamar e Tarouca.

No dia 31 de maio, a atuação será integrada no XII Encontro de Bandas de Tarouca, como grupo convidado, participando ainda nas comemorações do 38.º Aniversário da CCRF (Ferreirim - Lamego).

Através desta tuna, a Casa do Povo de São Roque do Faial, pretende, com estas iniciativas, divulgar a nível nacional a cultura musical da freguesia, de Santana e da Madeira.

Outro objetivo passa por proporcionar momentos de lazer e confraternização entre os elementos do grupo e aqueles que o recebem no continente, consoante descortina a instituição, em comunicado.

“Continuamos a achar que estas digressões são também um estímulo para os que fazem parte da Tunacedros e, quem sabe, um motivo para que outros possam, no futuro, ingressar na referida tuna”, refere.