A freguesia da Camacha foi, este sábado, palco de uma verdadeira viagem ao passado com a realização do cortejo etnográfico integrado na 6.ª edição da mostra ‘Camacha de Ontem, Madeira de Sempre’. Organizado pela ADESCA – Associação de Desenvolvimento Social e Cultural da Camacha, o evento contou com mais de 500 figurantes, que desfilaram pelo centro da freguesia em representações fiéis do quotidiano madeirense dos séculos XIX e XX.

O cortejo recriou antigos ofícios, festas, celebrações e profissões, num total de 16 quadros vivos e nove carros alegóricos, com destaque para um novo quadro dedicado aos 150 anos do futebol na Camacha. Marcaram presença todos os grupos culturais da freguesia, incluindo grupos folclóricos, bandas, orquestras, associações e centros comunitários.

José Alberto Gonçalves, presidente da Assembleia Geral da ADESCA, sublinhou o crescimento do evento e a sua autenticidade, afirmando: “A Camacha precisa desta realização para dizer: estamos vivos, está cá. Viva a Camacha!”

Também o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, marcou presença e elogiou a organização, destacando “a qualidade e inovação testemunhada no cortejo” como prova de que “a Camacha está viva e que a Cultura está a ser expressada da melhor forma”. Considerou ainda o evento “um ato de preservação do património que exalta as raízes profundas da Camacha e do nosso povo”, garantindo o apoio contínuo do Governo Regional.

A mostra prolonga-se até domingo, dia 13, com gastronomia tradicional, exposições, instalações temáticas e diversas atuações musicais e teatrais, num ambiente que transforma a freguesia num verdadeiro retrato vivo da Madeira de outros tempos.