O ESHUA FESTIVAL – 3.º Festival de Música Cristã realiza-se este sábado, dia 26, a partir das 21h00, no anfiteatro do Porto de Recreio da Calheta, com a participação do padre Borga e da sua banda.

Este evento, entrada livre, pretende, segundo a organização, ser um momento de celebração da fé e da música, reunindo 22 artistas em palco — entre músicos e cantores — numa produção envolvente e eclética, que interpreta temas religiosos em estilos como reggae, rock, soul e gospel.

Mais de 80% dos participantes são naturais ou residentes do Concelho da Calheta, o que faz deste festival uma montra do talento local.

O YESHUA FESTIVAL conta com a presença especial do padre Borga, que subirá ao palco com a sua banda para dar início à noite.

O festival é uma iniciativa da Associação Mais Cultura e da Câmara Municipal da Calheta, com o apoio das paróquias da Calheta, da Tecnovia, da Associação ONE (Onde Nasce a Expressão) e com produção da Wood Produções.