A próxima exposição do Art in Forum está prestes a chegar ao Forum Madeira! Da autoria de Francisco Branco, o projeto ‘FORUM, local’ recebe a exposição ‘Bom Cidadão’, que tem inauguração agendada para o dia 5 de junho, pelas 18h30, no centro comercial gerido e comercializado pela CBRE.

Inspirado na catedral social-funcional, Francisco retrata a sua essência nesta exposição. Como bom cidadão que é, consome por necessidade e não só. Tal como os romanos antigos se centralizaram num Fórum e duraram no tempo, também o artista segue este exemplo para se caracterizar como um bom cidadão e se inspirar nesta mostra de trabalhos.

Licenciado em Ilustração pela Falmouth University no Reino Unido, Francisco é um ilustrador madeirense e colaborador frequente na editora 7.ª dimensão, onde já participou em vários projetos de banda desenhada, nomeadamente as primeiras e terceiras edições da revista Outermost Comics Edition. Participa regularmente em outros projetos criativos, como exposições artísticas promovidas pela New Classic e pela Fresh Contemps.

Sendo já o 7.º artista a colaborar no projeto “FORUM, local”, Francisco promete dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelos artistas anteriores, deixando a sua marca. Enquanto conceito inovador, o objetivo deste projeto passa por promover uma narrativa coletiva e dinâmica assente na criação de obras interligadas tendo por base a técnica surrealista cadavre-exquis. A exposição final estará concluída no mês de julho, reunindo o trabalho de 11 artistas.

A partir do dia 5 de junho, visite o Forum Madeira e fique a conhecer “Bom Cidadão” no Art in Forum, localizado no Piso 1 do centro comercial.