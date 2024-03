Ainda não é este ano que a capital madeirense irá ver acontecer a primeira Bienal Internacional de Artes. A realização do evento tem sido um almejo desde que a coligação PSD/CDS tomou posse na Câmara Municipal do Funchal, em 2021, mas tem sido adiada por diversas vezes.

Questionada sobre a concretização, ou não, do evento anunciado, uma das vezes, inclusivamente, na abertura da Feira do Livro do ano passado, a atual presidente da autarquia adiantou que as preparações já tiveram início, mas que esta bienal só irá acontecer no próximo ano.

“No início do próximo ano, arranca com toda a força”, assegurou Cristina Pedra durante a abertura oficial da Feira do Livro do Funchal, que decorre com inúmeras atividades até ao dia 10 de março.