Francisco Faria Paulino, coordenador da Bienal de Arte e Design (BAD), apresentada esta tarde, diz que este evento tem o objetivo de “unir as pessoas em torno do que é essencial”, neste caso da arte e do design, que considera essenciais na vida dos madeirenses.

O diretor do Centro Cultural e de Investigação do Funchal espera, através da multiplicidade de iniciativas que compõem este evento, proporcionar entre a população uma reflexão sobre a importância da arte, “não como elemento decorativo, mas como constituinte da cultura das pessoas”.

”A ideia é que esteja em todo o lado”, sublinhou em declarações ao JM, referindo o facto da programação se estender a juntas de freguesia, empresas, galerias, entre outros espaços públicos, cruzando-se também com outros eventos na cidade, como é o caso da Feira do Livro e das Marchas Populares.