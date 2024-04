Biblioteca Municipal de São Vicente assinala Dia Mundial do Livro

A Biblioteca Municipal de São Vicente assinala, amanhã, o Dia Mundial do Livro, com um evento que visa a incentivar o gosto pela leitura em todas as idades.

Pelas 10 horas, o livro ‘O Amor nas Pequenas Coisas’ da autora Stella J. Jones, será narrado para as crianças da Creche de São Vicente e do Infantário do Bom Jesus de Ponta Delgada.

Na parte da tarde, a partir das 15 horas, os alunos do 4º ano da Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche de São Vicente apresentarão a peça de teatro ‘O Papagaio de Papel’, com história e encenação da sua própria autoria.

De seguida, será feita uma viagem no tempo através das memórias do Diretor da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, Bento Gouveia, com ‘Recordações de Outros Tempos’.

Para finalizar, o público será convidado a entrar no mundo mágico de ‘Lauri - A Fada da Madeira’ com o escritor Francisco Caldeira.

“O Dia Mundial do Livro é uma data importante para celebrar o poder transformador da leitura, homenagear os autores e as suas obras, incentivar a prática da leitura em todas as idades, promover o acesso à leitura e celebrar a diversidade literária”, refere a organização, em comunicado.

A entrada é livre.