Organizado pela Associação de Bandas Filarmónicas da RAM, com o apoio da Direção Regional da Cultura e da Câmara Municipal da Ribeira Brava, o encontro é um dos momentos altos do calendário musical associativo da Madeira. O programa inclui desfiles e concertos no centro da vila, que decorrem ao longo da tarde deste domingo.

O Encontro Regional está integrado no programa oficial do Jubileu 2025 e é também marcado pela interpretação do hino ‘Peregrinos de Esperança’, numa versão para orquestra de sopros com arranjo do maestro madeirense Álvaro Jesus, validada pelo Vaticano como versão oficial.