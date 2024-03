Banda Municipal do Funchal assinala 174.º aniversário com concerto no CCIF

A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses, assinala o seu 174.º aniversário com um concerto, no dia 7 de abril, pelas 17h00, no auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF).

Sob a direção artística do maestro Aquilino Silva, terá como solista convidada Cristina Barbosa.

Com um repertório essencialmente Pop-rock, serão apresentados temas de grupos mundialmente conhecidos como Scorpions, Tina Turner e Queen.

O bilhete pode ser adquirido no site da Ticketline ou na bilheteira do CCIF e do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Os ingresso para não associados custam 10 euros, e 5 euros para sócios e crianças dos 6 aos 10 anos.