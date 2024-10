No dia 25 de outubro, às 20h00, a Banda Filarmónica do Faial irá apresentar um concerto especial na Escola Agrícola da Madeira. “Com um repertório variado que promete agradar todos os gostos, a apresentação da banda promete uma noite memorável”, refere a autarquia em nota de imprensa.

A entrada é gratuita.

A Filarmónica do Faial, com raízes que remontam a 1895, “continua a encantar públicos com a sua música”. Fundada por Joaquim Francisco de Freitas, João Xavier de Freitas, Júlio Teixeira Marques Barcelos e Dr. João Albino Rodrigues, a banda tem sido um berço de talentos, formando músicos nas freguesias do Faial, São Roque do Faial e Porto da Cruz.

“Hoje, como uma das mais antigas formações musicais de Santana e da Região, a Filarmónica do Faial mantém vivo o legado dos seus fundadores, promovendo a cultura musical e inspirando novas gerações”, conclui a Câmara Municipal de São Vicente.