O Pavilhão do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres dará palco, esta noite, pelas 21h00, a mais uma edição do ‘Concerto de Natal’, anualmente promovido pela Câmara Municipal da Calheta, desta feita com a cantora portuguesa Aurea a tomar as rédeas do brilhantismo desta quadra festiva, nas comemorações vividas no concelho.

É pela voz da autora de temas bem conhecidos do público, como ‘Busy’, ‘Scratch My Back’ e ‘I Didn’t Mean It’, que a autarquia pretende propiciar um momento único a todos os munícipes e visitantes, de forma gratuita, embora a entrada esteja limitada à lotação do espaço, que se prevê bem composto.

Considerando que esta é “uma das vozes mais marcantes da música portuguesa”, o município da Calheta informa, em comunicado, que à artista juntar-se-á a Orquestra Clássica da Madeira e, por isso, “o resultado só poderá ser uma noite mágica e inesquecível”, considera a Câmara Municipal.

Refira-se que a coordenação do espetáculo estará a cargo do maestro Cesário Costa.

Deste modo, a autarquia convida toda a população “a fazer parte deste momento especial”, no qual pretende “celebrar a magia típica desta época através da harmonia da música”.

Já ao início da tarde hoje, a cantora Aurea deixou o convite a que todos marquem presença no “grande concerto” de Natal desta noite: