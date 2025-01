A Semana do Mar 2025, que se realiza no Porto Moniz de 22 a 28 de julho, arranca com uma programação especial a assinalar o Dia do Concelho, marcada por uma diversidade de momentos culturais e musicais ao longo da frente-mar.

Depois da tradicional sessão solene e da ‘ronda’ pelas barracas de comes e bebes que serão erguidas ao longo da promenade do Porto Moniz, a abertura oficial contará com a participação do Grupo Coral e da Tuna de Bandolins da Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz, dirigidos pelo maestro Simão Câmara, um jovem talento local.

Ao pôr do sol, junto às piscinas naturais, o artista madeirense Tiago Sena Silva vai proporcionar uma atuação intimista, integrada no projeto ‘Ecomusicalis’, fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal de Porto Moniz e a associação Retoiça.

A programação segue em palco com Wilson Correia e amigos, presença habitual neste que é um dos maiores arraiais de verão da Madeira, que exploram sonoridades do jazz num espetáculo dinâmico e envolvente. Sendo o jazz o género musical ‘rei’ deste primeiro dia, segue-se a atuação da Orquestra de Jazz do Funchal, que promete animar o público com interpretações de grandes clássicos.

A noite culmina com o cabeça de cartaz António Zambujo, que encerra o primeiro dia com um espetáculo seguramente inesquecível.

A Semana do Mar promete uma experiência única ao longo de toda a semana, celebrando o melhor da música, cultura e tradições do Porto Moniz. Como noticiado há pouco no JM, mais detalhes sobre os restantes artistas e iniciativas a completar o programa que se estende por uma semana de festa na costa norte serão revelados ao longo dos próximos dias.