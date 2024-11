Mais de uma centena de participantes debatem e refletem, esta tarde, no auditório da Casa do Povo da Camacha, sobre as ‘Artes do Espetáculo e Folclore’ no contexto atual.

Mostrando-se satisfeito com a adesão, António Vale, presidente da Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira (AFERAM), entidade organizadora deste encontro formativo, sintetizou os objetivos gerais deste evento que versa sobre as alternativas nas apresentações de memórias coletivas e nas tradições populares, sem as desvirtuar da sua representatividade cultural e identitária.

Ao longo de cerca de quatro horas serão colocadas em cima da mesa “questões relativas às apresentações em palco ou in loco, e concretamente às recriações das tradições, e à abordagem da contemporaneidade e do tradicional nos grupos de folclore”, indicou.

A escolha da Camacha para acolher o encontro também não foi à toa, prendendo-se com uma análise e interpretação à produção do espetáculo ‘Magenta, a saia listada’, produzido pelo Grupo Folclórico e o Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha, que, aliás, vai marcar o encerramento do evento.

Refira-se que estes encontros formativos acontecem sempre no primeiro e no segundo semestre de cada ano, em diferentes locais e sob variadas temáticas.