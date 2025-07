O projeto ‘FORUM, local’ chega agora ao fim, com a apresentação ao público do resultado final do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses. É já amanhã, dia 10 de julho, pelas 18h30, que será a inauguração oficial deste projeto, a decorrer no espaço Art in Forum.

Sob o mote “Mais do que teu, o Forum Madeira és tu”, esta iniciativa desenvolveu-se tendo por base uma abordagem à criação artística contemporânea, valorizando a interação entre artistas, espaço e comunidade.

Desde março, o “FORUM, local” foi contando com a colaboração de 11 artistas que deixaram a sua marca neste grande projeto - Andorinhapelocéu, Thomaz Moreira, Paola Gomes, Adónis Galvão, Sara Patrícia Santos, Bárbara Mendes, Francisco Branco, Timeq, Gustavo Freitas, Paulo Beju e Rodrigo Costa (também curador do projeto).

“Inspirados pela técnica surrealista do cadavre-exquis, os artistas foram desafiados a desenvolver obras interligadas. Cada participante criou a sua peça a partir de elementos visuais deixados pelo artista anterior, promovendo um diálogo criativo contínuo e imprevisível. Este processo colaborativo revelou novas formas de interpretar o Forum Madeira, dando origem a uma exposição plural e dinâmica, que será agora inaugurada e recordada em vídeo pela visão da equipa do Eduardo Costa Produções”, refere nota enviada à imprensa.

Ao contrário das habituais exposições individuais no Art in Forum, o “FORUM, local” decorreu em formato de Residência Artística. Durante uma semana, cada artista trabalhou, in loco, desenvolvendo e instalando a sua obra no espaço expositivo. Esta abordagem promoveu uma maior proximidade entre os criadores e o público, tornando o processo artístico mais acessível e participativo.

Esta é uma iniciativa que “reafirma o compromisso do Forum Madeira com a cultura e a criatividade, reforçando a sua missão de se posicionar como um espaço de encontro, partilha e envolvimento com a comunidade local. Mais do que um centro comercial, o Forum Madeira pretende ser um reflexo das histórias, expressões e vivências de quem o visita”, refere a mesma nota, que convida a conhecer o resultado deste projeto inovador no Art in Forum, localizado no Piso 1 do Forum Madeira, a partir do dia 10 de julho.