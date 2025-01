Arrancou a 7.ª edição do ‘Fado Funchal’ com passagem por seis freguesias [com fotos]

Arrancou, esta tarde, a 7.ª edição do ‘Fado Funchal’, com a abertura de uma exposição no Estúdio de Criação Artística, no Largo do Corpo Santo, Zona Velha. O momento contou com a atuação da fadista Susana Andrade.

O festival de fado, para além de concertos diários no Teatro Municipal Baltazar Dias, sempre pelas 19h00, vai passar ainda pela Estação do Monte (hoje, 21h00), Estúdio de Criação Artística (amanhã, 17h00), Junta de Freguesia de São Martinho (amanhã, 21h00), Capela de Nossa Senhora das Neves (sábado, 21h00) e Junta de Freguesia de Santo António (domingo, 21h00).

Confira na fotogaleria algumas das imagens da abertura do ‘Fado Funchal’ captadas pela fotojornalista Joana Sousa.