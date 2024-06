O Museu de História Natural do Funchal foi também hoje galardoado com um prémio APOM (Associação Portuguesa de Arqueologia), na categoria de ‘Exposições Temporárias’, com a exposição ‘Waterline - Emoções de tirar o fôlego’, tendo-lhe sido atribuído o 1.º lugar em ex-aequo com o Museu Gulbenkian.

A cerimónia de entrega dos prémios APOM 2024, decorreu, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, hoje, 31 de maio e contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A representar o Município do Funchal, estiveram presentes Ricardo Araújo, diretor do Museu de História Natural do Funchal e o Conservador de Botânica Juan Silva.

‘Waterline – Breathless Emotions’ teve a sua abertura oficial a 20 de junho de 2023. Através de fotografias e vídeos subaquáticos, da autoria do artista plástico Gonçalo Gomes, é uma viagem extraordinária ao mundo subaquático das ilhas da Madeira e proporcionar ao visitante uma viagem espetacular pelos diversos ecossistemas marinhos do arquipélago da Madeira, desde as poças de maré até ao mar alto. Para além dos elementos de multimédia, nesta exposição encontram-se ainda em exibição vários espécimes marinhos, pertencentes à coleção científica do Museu.