Depois do lançamento oficial na Feira do Livro do Funchal, o escritor madeirense Deodato Rodrigues rumou hoje a Lisboa para apresentar o seu novo romance em território continental.

‘Antes que a Cidade Morra’, obra vencedora da Menção Honrosa no âmbito do Prémio Literário da Cidade do Funchal – Edmundo Bettencourt, em 2023, foi este sábado apresentada na capital portuguesa, com a plateia a contar sobretudo com um público madeirense deslocado no continente português.

O lançamento em Lisboa aconteceu na FNAC do Centro Comercial Vasco da Gama, num momento conduzido pelo historiador e investigador José Eduardo Franco.

Recorde-se que a edição do segundo livro do escritor Deodato Rodrigues surgiu menos de um ano depois do lançamento do seu primeiro romance, ‘O Intenso Labor dos Tentilhões’, e tem em foco a vida de Pedro Damião, rosto ficcional de um passado penoso dos madeirenses que presenciaram a extinção da matriz original do Funchal.

Livro vai a várias cidades

Ao JM, Deodato Rodrigues diz que estão previstas outras apresentações de ‘Antes que a Cidade Morra’ no continente, nomeadamente em Coimbra e no Porto, e também nos Açores, no âmbito da estratégia de divulgação desta obra. Lançamentos estes que ainda têm data por anunciar, sendo que, pela Madeira, está já agendada uma nova apresentação para o dia 28 de abril na Feira do Livro de Santa Cruz, e uma outra a 2 de maio na Feira do Livro da Ribeira Brava.

Quanto ao acolhimento desta obra, o escritor realça que o ‘feedback’ das pessoas que já tiveram a oportunidade de ler o livro “tem sido positivo”. “Faço questão de pedir a toda a gente que me fala sobre o livro depois de o ler, que o façam sem círculos, que façam uma crítica aberta, honesta, leal e frontal, porque eu aprendo com isso e respeito muito as posições dos leitores”, reconhece Deodato Rodrigues.