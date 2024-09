A Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto com um dos seus ensembles de música de câmara, o Quinteto de Metais MadBrass5, este sábado, 21 de setembro, pelas 18h, Na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Este concerto realiza-se em conformidade com a parceria estabelecida com a Assembleia Legislativa da Madeira, integrado na iniciativa “Parlamento Mais Perto”.

Para este concerto os músicos da secção dos metais da Orquestra Clássica da Madeira, Mário Pinto e Rui Vidal na trompete, Péter Víg na Trompa, Luís Rodrigues no Trombone e Fabien Filipe na Tuba, irão interpretar um programa com obras de Samuel Scheidt, Joseph Horovitz, Joly Braga Santos e Richard Roblee.

Com estes projetos, a Orquestra Clássica da Madeira promove, assim, a possibilidade aos músicos de se apresentarem ao público em formações pequenas e com uma exposição e uma maior envolvência pessoal enquanto músico de câmara.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala.

De destacar que a realização de concertos num monumento classificado desde 1943 como Monumento Nacional, representa um momento de grande inspiração num ambiente particularmente intimista.

“Realçar que é com esta parceria que a Orquestra Clássica da Madeira associa o património imaterial, que é a música, com o património material e desta forma proporciona ao seu público uma experiência excecional de conhecimento e de fruição musical, valorizando assim o património da nossa Região”, destaca Norberto Gomes, diretor artístico da Orquestra Clássica.