Até dia 21 de agosto, a Festa Gastronómica promete trazer muita animação, música, gastronomia e teatro até ao centro do Caniço.

A abertura oficial realizou-se ao fim da tarde desta sexta-feira, e contou com a presença da secretária regional, Ana Sousa, em representação do presidente do Governo Regional.

Após a atuação da Banda Filarmónica do Caniço e Eiras que assinala o início da festa com o hino regional e nacional, foi declarada, oficialmente, a abertura do certame.

Oportunidade que serviu para a governante conviver de perto com os comerciantes da Festa e percorrer os espaços que integram esta mostra de gastronomia local e regional. Considerada por muitos, um dos maiores cartazes turísticos da cidade e do concelho.

A oportunidade serviu ainda para Ana Sousa presenciar a extensa variedade de produtos agrícolas regionais, demonstrativos da qualidade do património local, não só gastronómico, como também cultural.

“A Festa Gastronómica é um evento que congrega muito mais que a identidade gastronómica, identifica as suas gentes, os seus saberes e as suas tradições, particularmente”. E, por esse motivo, a governante assegura que “o Governo Regional irá continuar a apoiar a cidade do Caniço e o concelho de Santa Cruz, ultrapassando os desafios que irão, com certeza, colocar-se, mantendo sempre a identidade da cidade e da sua população acima de tudo”, concluiu.