A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta amanhã, dia 28 de janeiro, às 18h00, um recital com violino e piano, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), com a violinista Alissa Margulis e a pianista Lily Maisky.

A Orquestra destaca o facto de Alissa Margulis, que já atuou algumas vezes com a Orquestra Clássica da Madeira, pelas suas qualidades técnicas e musicais, ser “muito apreciada pelas suas performances expressivas e muito emocionantes, que faz dela uma violinista excecional”.

Alissa toca regularmente em importantes salas de concerto como a Filarmónica de Berlim, o Carnegie Hall, o Kennedy Center, o Tchaikovsky Hall de Moscovo, o Palácio de Bellas Artes na Cidade do México, o Palais des Beaux Arts em Bruxelas, a Filarmónica de Colónia, o Musikverein de Viena, o Sumida Triphony Hall Tokyo, o Sage Gateshead, o Tonhalle Zurich e o St. Petersburg Philharmonic Hall.

Já Lily Maisky é uma artista ‘Deutsche Grammophon’ e artista ‘Steinway’, proprietária do último instrumento do lendário Arturo Benedetti Michelangeli. É a primeira vez que atua na Madeira com a Orquestra Clássica da Madeira no concerto do 60.º aniversário da Orquestra.

As suas atuações em concerto levaram-na a toda a Europa e ao Extremo Oriente, tendo sido convidada para muitos festivais de renome, tais como o Festival de Verbier, o Progetto Martha Argerich em Lugano, o Festival de Edimburgo, o Maggio Musicale Fiorentino, o festival Franz Liszt na Áustria, Julian Rachlin and Friends em Dubrovnik, Rencontres de Bel Air em França, o Festival de Música de Schlesswig-Holstein, bem como o English Chamber Orchestra Music Cruise.

As solistas “juntam-se neste recital com um programa do período romântico, um programa tecnicamente exigente e de valor musical excecional. Serão interpretadas obras da compositora Clara Schumann e dos compositores Robert Schumann (marido de Clara Schumann) e Johannes Brahms. Um período onde a música tinha como predicados a liberdade e a fluidez, e distinguia-se também pela intensidade e vigor emocional”.

Sobre as obras, o destaque vai para ‘3 Romances para Violino e Piano’, escritas em 1853 pela pianista e compositora alemã Clara Schumann, dedicados ao lendário violinista húngaro Joseph Joachim, considerado um dos violinistas mais importantes do século XIX, que fez carreira internacional, tendo sido colaborador próximo de Johannes Brahms; e para a extraordinária ‘Sonata para Violino e Piano’ escrita em 1879 pelo pianista e compositor alemão Johannes Brahms, um dos mais importantes representantes do romantismo musical da Europa do século XIX.

De referir que no âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório - Escola das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante.

Os bilhetes têm um custo de 10 euros (com desconto para crianças e jovens), podendo ser adquiridos na Ticketline em https://ticketline.sapo.pt/evento/orq-classica-madeira-recital-margulis-e-mai-80198.