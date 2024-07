Alunos laureados do Conservatório em concerto no Teatro Municipal

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira tem uma nova coprodução com o Teatro Municipal Baltazar Dias: o concerto protagonizado pelos alunos laureados do ‘Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode’.

O concerto terá lugar no próximo domingo, dia 14 de julho, às 18h, com entrada livre mediante levantamento de bilhete na bilheteira do Teatro Municipal.

Este evento destaca o talento e trabalho dos participantes, e contará com a participação dos vencedores de entre 90 jovens músicos. Os alunos são oriundos de três ofertas formativas do Conservatório: Cursos Livres em Artes, Ensino Artístico Especializado e Cursos Profissionais, e ainda da Escola Profissional de Música de Espinho. Têm idades entre os 8 e 18 anos e competiram em diferentes categorias: 73 na categoria Solista, 8 na categoria Concerto e 9 na categoria Música de Câmara – Combo Jazz. Alguns participam em mais do que uma categoria.

Na categoria Solista, o piano foi o instrumento mais representado, com 31 participantes. Seguiu-se a modalidade de canto com 23, cordas friccionadas com 12, instrumentos de sopro com 8 e acordeão com 1 participante.

“Neste concerto, o público poderá apreciar performances de alta qualidade, resultado de muita dedicação à música”, expressa a organização.

A colaboração entre o Conservatório e o Teatro Municipal Baltazar Dias visa promover e apoiar o desenvolvimento artístico e cultural dos jovens, considerando este concerto “uma oportunidade para reconhecer o esforço e o talento dos alunos, bem como incentivar a continuidade das suas jornadas musicais”.