O 33.º Festival de Teatro Carlos Varela, realizado na Escola Secundária de Jaime Moniz, revela os talentos de estudantes de várias escolas da Madeira, que conciliaram o estudo com a arte dramática. Durante o evento, os alunos demonstraram sua paixão pelo teatro, apresentando peças variadas e emocionantes.

“Na sexta-feira, O Moniz – Carlos Varela, da Escola Secundária de Jaime Moniz, encerra o concurso com a apresentação da peça, “O Grande Fogo” de Matilde Campilho. Uma ação dramática centrada numa família, com venturas e desventuras.

Mas hoje, logo pela manhã, abram alas à Oficina de Teatro Corpus, da Escola Secundária Francisco Franco que leva ao palco a peça “Um não sei quê” ; ainda no mesmo dia, também O Grupo de Teatro Amarelo da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, às 12h00, com a peça “As barbas de Sua Senhoria” de Teresa Rita Lopes” e às 15 horas a Peça “Viriato”, com a adaptação de José Carlos Godinho, é apresentada pelo Grupo de Teatro O Comboio da Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva.

No festival são atribuídos os prémios de Melhor ator, Melhor atriz, Melhor sonoplastia, Melhor encenação, Melhor texto, Melhor Realização Plástica e Prémio Carlos Varela. São ainda atribuídas menções honrosas e louvores, de acordo com os trabalhos e temáticas apresentadas.

O painel de jurados é constituído por Ana Amaro, Assessora de Relações Públicas e Marketing, da Câmara Municipal do Funchal, Sandra Nóbrega, Diretora do Teatro Municipal Baltazar Dias, Diogo Correia Pinto, Diretor do Curso Profissional de Artes do Espetáculo-Interpretação do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode, Maria José Costa, da Associação Contigo Teatro, e Xavier Miguel, do Teatro Bolo do Caco”, indica nota de imprensa.