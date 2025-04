Após uma breve pausa para renovação de repertório, os Akoustic Junkies anunciaram que estão de volta e “prontos para incendiar os palcos em 2025”.

A primeira paragem acontece já na véspera de feriado, quarta-feira, 30 de abril, com um concerto no Largo da Igreja do Socorro (Santa Maria Maior), no Funchal.

A atuação integra a programação especial do Barreirinha Bar Café e tem início marcado para as 21h00, com entrada livre.

Conhecidos pela sua energia em palco e interpretações poderosas de clássicos do rock, os Akoustic Junkies regressam com um alinhamento renovado que promete surpreender o público.

O set inclui temas icónicos que já faziam parte do seu anterior repertório, originais de Franz Ferdinand, Lenny Kravitz, Metallica, Nirvana, Pearl Jam e The Doors, entre outras novidades que serão apresentadas pela primeira vez neste concerto.

“Temos vindo a preparar este regresso com muito carinho e dedicação. Foram meses de trabalho intenso, a afinar detalhes, a experimentar novas abordagens e a escolher músicas que nos entusiasmam. Vamos trazer algumas surpresas que nos desafiaram enquanto banda e que, acreditamos, vão fazer valer muito a pena esta espera. Mal podemos esperar para voltar a sentir a ligação com o público, especialmente num sítio tão especial como o Largo do Socorro”, diz o vocalista Duarte Ferreira.