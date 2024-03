Abertura da exposição ‘Da observação’ na Câmara Municipal do Funchal

Foi esta tarde inaugurada, com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, a exposição intitulada ‘Da observação’ da autoria do artista Rui Soares, permanecendo aberta ao público até dia 19 de maio, no 2º andar do edifício dos Paços do Concelho.

O desenho de observação tem sido o fio condutor de quase todos os trabalhos do artista, sejam eles assinados por Rui Soares ou pelos seus pseudónimos. A criação de pseudónimos surge com o objetivo de pretender diferenciar os distintos estilos nas suas obras, resultando do experimentalismo técnico e gosto eclético.

Nesta exposição, composta por 11 obras, o artista assina com o pseudónimo Antero S., em que usa a técnica da pintura acrílica sobre tela, numa nova maneira de representar as formas e cores observadas, com linhas de estruturação muito marcadas que separam e dividem espaços de composição, com filtros que originam alterações de cores e de tempo.

Bruno Pereira elogiou “a qualidade dos trabalhos artísticos” e assumiu o compromisso da autarquia do Funchal adquirir um dos quadros expostos. A obra retrata a Rua Dr. Fernão de Ornelas.

O autarca lembrou que desde outubro de 2021, a Câmara Municipal do Funchal tem vindo a abrir as portas do edifício dos Paços do Concelho aos artistas, dando-lhes mais uma oportunidade para exporem os seus trabalhos. Na galeria Municipal do 2º andar do edifício dos Paços do Concelho já passaram 7 artistas residentes na Região.

São convidados artistas com obras já realizadas, que de alguma forma estão suspensas nos seus ateliers, permitindo que estes trabalhos sejam vistos e adquiridos, pois as obras encontram-se na sua maioria à venda.

Até ao final do ano, a CMF receberá mais 2 artistas, Thomas Moreira, artista jovem que começa a dar os primeiros passos na sua carreira e Hanamaro, artista internacional residente no arquipélago.