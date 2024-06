“A História da Imperatriz Porcina” estreia sábado no Baltazar Dias

Estreia, este sábado, dia 15 de junho, no Teatro Municipal Baltazar Dias a “A História da Imperatriz Porcina”, da autoria do autor que dá nome a esta casa da cultura madeirense.

Escrita por Baltazar Dias em 1660, esta obra, carregada de influências cristãs e moralistas da época da Inquisição, será apresentada pelos alunos e alunas do primeiro ano da Academia Contemporânea do Espetáculo - Escola de Artes do Porto.

Conforme destaca uma nota envida à redação, esta peça, apoiada pela Câmara Municipal do Funchal, “transcende os séculos, abordando temas contemporâneos como o julgamento das mulheres pela aparência e a dependência das suas vidas das opiniões alheias”.

“Esta narrativa poderosa destaca as lutas contínuas de muitas mulheres que enfrentam preconceito e descrença, especialmente quando as suas palavras são desconsideradas em favor das de um homem”, adita a mesma nota, que mais aponta que esta história já inspirou contos, pinturas, histórias de cordel e telenovelas

O público pode, assim, esperar uma performance que honra a tradição enquanto dialoga com questões atuais.

A estreia está aprazada para as 19 horas.