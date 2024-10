9.º Festival Internacional de Bandolins da Madeira com programa conhecido

Já é conhecido a programa da 9.ª edição do Festival Internacional de Bandolins, que acontece no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, entre os dias 15 e 17 de novembro.

O Festival promete proporcionar #um encontro único do público com as mais variadas linguagens que o bandolim internacionalmente apresenta”.

“Através da qualidade e quantidade de músicos que passam por este festival, tornou este evento já uma referência como um dos maiores no mundo no género. Partindo da Madeira, que tem uma tradição secular no bandolim, para o mundo, se encontram orquestras e tunas madeirenses com projetos de artistas de renome mundial numa única celebração ao bandolim”, pode ler-se em nota de imprensa.

Confira o programa:

Sexta-feira, 15 novembro

20h00 - Marcin Dylla (Polónia)

Sábado, 16 novembro

16h30 - 39º Encontro Regional de Tunas e Orquestras de bandolins da Madeira

-Associação Cultural Eleutherius Chorus

- Orquestra de Bandolins da CP da Camacha

- Tuna Amadis da CP de Gaula

-Tunacedros de São Roque do Faial

-Tuna de Bandolins dos Cursos Livres em Artes do Conservatório

- Orquestra de Bandolins do CEPAM

- Tuna D’Elas (19h) na rua em frente ao teatro

20h00 - MiniM Medieval Ensemble (Itália)

Domingo, 17 novembro

16h30- 39.º Encontro Regional de Tunas e Orquestras de bandolins da Madeira

- Orquestra Bandolinística Ribeira-Bravense

- Acordis Ensemble

-Tuna de Câmara de Machico

- Septeto Eurico Martins

-Orquestra de Bandolins da Madeira

20h00 - Vincent Beer-demander e Gregory Daltin (França)