A nona edição do Madeira PianoFest, com a direção artística de Robert Andres e a organização da Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira, apresenta sete pianistas de quatro nacionalidades em cinco concertos.

Os cinco concertos do Festival incluem três recitais a solo, um recital de piano a quatro mãos e um recital a dois pianos.

O concerto de abertura, no sábado, dia 2, proporcionará uma oportunidade única do público madeirense finalmente ouvir o exímio pianista italiano Lorenzo Di Bella, num programa que incide sobretudo nas obras dos compositores românticos Schubert, Chopin e Liszt. Finalmente, porque o concerto deste pianista foi originalmente programado no âmbito do PianoFest em 2020, propriamente para o dia em que foi decretado o cancelamento de todas as atividades públicas, motivado pelo Covid.

No dia a seguir, será apresentado pela primeira vez na Madeira o prestigiado pianista escocês, Murray McLachlan, cujas numerosas gravações receberam elogios máximos das revistas especializadas e cujo repertório inclui mais de 40 concertos para piano e orquestra e 25 programas de recitais. O seu programa inclui obras de Bach-Busoni, Beethoven, McLeod, Chopin e Ravel, e terminará com a emblemática “Dante sonata” de Liszt.

Já na quarta-feira, dia 6, o duo H4ANDS, composto pelos pianistas portugueses António Luís Silva e Tiago Nunes, interpretará um programa eclético de obras de compositores tais como Schubert, Grieg, Dvorák e Liszt, mas também várias obras do mestre do tango novo argentino, Astor Piazzolla.

No dia 9, sábado, o duo italiano Marco Sollini & Salvatore Barbatano apresentará, em dois pianos, um programa impressionante que inclui as duas suites de Rachmaninov e duas obras icónicas de Ravel, a “Pavana para uma infanta defunta” e o célebre “Bolero”.

O PianoFest terminará no dia 10, com um recital do celebrado pianista alemão Andreas Frölich, com obras de Mozart e Chopin, e também uma combinação única das obras de J. S. Bach em transcrição por pianistas famosos do passado, com obras conhecidas de Astor Piazzolla.

Pela nona vez, o Madeira PianoFest, um evento emblemático com o seu espaço permanente nos roteiros culturais turísticos e a contribuir para a qualidade da oferta do destino Madeira, vai regalar os ouvintes com interpretações únicas de um repertório muito variado, por artistas mundialmente consagrados.

O festival é organizado em colaboração com a Câmara Municipal do Funchal e o Teatro Municipal Baltazar Dias e com o apoio do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, do Grupo Porto Bay, da RTP Madeira e da Empresa Diário de Notícias.