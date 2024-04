A cidade do Funchal amanheceu hoje transformada num “paraíso literário”, onde a magia dos livros ficou ao alcance de pelo menos uma centena de pessoas.

Isto porque, em comemoração ao Dia Mundial do Livro, o município do Funchal distribuiu 100 livros em diversos pontos estratégicos da cidade. “Esta ação foi uma celebração da importância da leitura e um convite para que os cidadãos mergulhassem no mundo da literatura”, como salientou a autarquia em comunicado. Os livros foram “cuidadosamente” escolhidos para cativar leitores de todas as idades, desde os contos encantadores de ‘A avó que nasceu duas vezes’ até às reflexões profundas de ‘Lugar de Vidas’. Com títulos como ‘Skylight’, ‘Ganda Livr@’ e ‘A Cabeça Muda’, a diversidade literária foi garantida. Os exemplares foram estrategicamente colocados em locais públicos e de grande circulação, como parques, praças e jardins, esperando para serem descobertos por aqueles que por ali passassem.

“Esta iniciativa refletiu o compromisso do Município do Funchal em promover a educação, a cultura e o acesso à informação em toda a comunidade”, enalteceu a CMF que acredita que “ao tornar os livros mais acessíveis, a cidade do Funchal não apenas enriqueceu intelectualmente os seus cidadãos, mas também cultivou o amor pela leitura que é essencial para o bem-estar e a vitalidade de uma comunidade.”

Esta celebração do Dia do Livro convidou os cidadãos do Funchal a explorar novas histórias, compartilhar suas descobertas e tornar a cidade ainda mais vibrante e inspiradora.