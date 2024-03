O Departamento da Pastoral do Ensino Superior da Madeira (DPES) realiza hoje, às 18h00, no Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF), uma conferência com o tema “A beleza salvará o mundo — Sinais do tempo e tradução do Evangelho nos nossos dias”.A iniciativa, que tem como objetivo descobrir “os sinais sempre novos que Jesus nos aponta”, é proferida pelo Pe. José Frazão, sacerdote jesuíta, que vai ajudar a celebrar a Páscoa, às “portas da Semana Santa”.“O padre Frazão, com a sua sabedoria e experiência, ajudar-nos-á a ler o Evangelho com toda a sua atualidade”, refere uma nota na página do MASF.

“Jesus mudou a história. É razoável olhar o mundo depois de tantos feitos e sinais que nos deixou?”, questiona a mesma nota.

A conferência, de entrada livre, é organizada pelo DPES com a colaboração do MASF.

“O orador, José Frazão Correia nasceu em 1970 e entrou na Companhia de Jesus em 1995, tendo sido ordenado padre em 2004. É licenciado em filosofia e doutorado em teologia”, lê-se na sua nota biográfica.

O conferencista publicou pela Editora Paulinas, “A Fé vive de afeto. Variações sobre um tema vital” (2013) e “Entre-tanto. A difícil bênção da vida e da fé” (2014).

Entre 2014 e 2020, o Pe. José Frazão foi Provincial da Província Portuguesa da Companhia de Jesus. Atualmente é vice-diretor da Brotéria e nomeado diretor da revista Brotéria.