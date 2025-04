A Paróquia de Santa Maria Maior (Igreja de Nossa Senhora do Socorro- junto à Barreirinha), em colaboração com a Associação Católica Diocesana Servos de Jesus, fará hoje, segunda-feira, 21 abril, uma celebração em memória do Santo Padre, sob a orientação do pároco Manuel Ornelas.

Eis o programa para hoje:

18 horas: recitação do Terço

18h30: Adoração Eucarística

19h30: Eucaristia em memória do Santo Padre, a celebrar pelo Padre Manuel Ornelas.

20h30: Largada simbólica de balões em homenagem ao Santo Padre.

Encerramento

“Oremos e caminhemos juntos, como pediu o Papa, nas igrejas e nas ruas, em oração neste tempo de luto pelo nosso querido Papa Francisco. Paz e Bem!”, lê-se em nota enviada.