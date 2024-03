O Papa Francisco informou hoje que nomeou para bispo para a Diocese de Puerto Cabello o padre luso-venezuelano José Antonio Da Conceição Ferreira, atual Secretário Geral da Conferência Episcopal Venezuelana e Pároco da Natividad del Señor em San Antonio de los Altos, jurisdição que pertence ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima na Venezuela.

Este é o segundo cargo que o Padre Da Conceição assume na Conferência Episcopal Venezuelana, sendo atualmente o Diretor do Departamento de Liturgia e um dos responsáveis pelo Sínodo da Sinodalidade, além de pároco da Natividade do Senhor e Diretor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, ambos situados na Diocese de Los Teques, jurisdição eclesiástica onde o sacerdote é Chanceler.

Desta maneira, Da Conceição esta substituindo a Saul Figueroa Albornoz que ocupava o cargo desde o 30 de abril de 2011, quando foi nomeado pelo Papa Bento XVI. A Diócesi de Puerto Cabello foi erigida um 5 de Julio de 1994, pela bula “Sollicitus de spirituali”, com o seu primeiro bispo D. Ramon Antonio Linares que exerceu o cargo até 2002.

É a segunda vez na história da Igreja venezuelana que um sacerdote de ascendência portuguesa é nomeado como Bispo numa diocesi venezuelana. O primeiro foi Monsenhor Ricardo Barreto que é Bispo da Diocesi de Valle de la Pascua.

O Padre José António da Conceição, filho de emigrantes portugueses de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro e foi ordenado sacerdote a 25 de abril de 1998 em Nuestra Señora de la Encarnación de Caucagua pelo Bispo Mario Moronta. É licenciado em Teologia, Magna Cum Laude, Bacharel em Teologia pela Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Tem um diploma em Direito Canónico e uma especialização em Direito Matrimonial Canónico. Tem um mestrado em pastoral preventiva em ambientes eclesiais.