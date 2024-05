O Papa recordou hoje, no Estádio Olímpico de Roma (Itália), todos os menores que sofrem pela guerra, na primeira edição da Jornada Mundial das Crianças, que decorre este sábado e domingo.

Francisco evocou o encontro desta manhã que teve com crianças que fugiram da guerra na Ucrânia, lembrando a dor que transpareciam.

“São realidades que trago no coração e também eu rezo por elas. Rezemos pelas crianças que não podem ir à escola, que sofrem a guerra, crianças que não têm o que comer, crianças que estão doentes e ninguém cuida delas”, pediu.

Em comunicado enviado à Agência ECCLESIA, a Santa Sé informa que milhares de participantes de 101 nacionalidades reuniram-se no Estádio Olímpico de Roma para a primeira edição da Jornada Mundial das Crianças, num encontro de música, desporto, reflexão espiritualidade.

“Em vós, crianças, tudo fala de vida e futuro. E a Igreja, que é mãe, acolhe-vos e acompanha-vos com ternura e esperança. No dia 7 de novembro passado, tive a alegria de acolher no Vaticano vários milhares de crianças de diversas partes do mundo. Naquele dia, trouxestes uma onda de alegria, e destes-me a conhecer as perguntas que vos pondes sobre o futuro”, começou por dizer o Papa, perante cerca de 70 mil crianças de todo o mundo.

Segundo Francisco, aquele encontro ficou no seu coração e por isso rezou e compreendeu que aquele diálogo “devia continuar e alargar-se a muitas outras crianças e adolescentes”.