O Papa Francisco apresenta um quadro clínico “estável” e recupera “pouco a pouco”, segundo fontes do Vaticano, quando passam 29 dias do internamento do líder religioso no hospital Gemelli, em Roma, devido a uma pneumonia bilateral.

Por não haver novidades sobre o estado de saúde de Francisco, a equipa médica que o assiste decidiu não publicar o habitual boletim médico, mas deverá voltar a divulgar novo relatório no sábado à tarde, acrescentaram as mesmas fontes.

A intenção dos médicos é “atrasar” a publicação dos relatórios sobre o estado de saúde do pontífice, o que pode “ser visto como um elemento positivo”, afirmaram as fontes citadas pela agência EFE.

Francisco, de 88 anos, está hospitalizado desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral e a outros problemas respiratórios.

Após várias crises complicadas, o líder da Igreja Católica apresenta melhorias e uma boa resposta à terapia.

A sua situação é “estável” num quadro clínico “complicado”, razão pela qual os médicos se mantêm cautelosos, não estando para já prevista a sua alta hospitalar.

O argentino continua com a terapia, que inclui fisioterapia respiratória e motora.

Na sexta-feira, foi celebrada uma missa na Capela Paolina do palácio papal, presidida pelo secretário de Estado, Pietro Parolin, na qual foram rezadas orações pela saúde de Francisco e na qual participaram os embaixadores acreditados junto do Vaticano.