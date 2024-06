Decorre a celebração dos XXV Capítulo Geral dos sacerdotes do Coração de Jesus - Dehonianos.

A celebração tem lugar na cidade de Roma, entre os dias 16 de junho e 5 de julho de 2024, subordinada ao tema “Chamados a ser um num mundo em transformação”.

“O Capítulo teve início com uma missa, presidida pelo Superior Geral, que teve lugar na Igreja do Seminário Francês de Santa Clara, onde o Padre Leão Dehon, Fundador da Congregação, fez o seu percurso de formação sacerdotal entre 1864 e 1868. As estatísticas internas referem que, em data de 31 de março de 2024, a Congregação contava com 2.084 membros. A Província Portuguesa, por sua vez, conta com 90 membros. Uma primeira parte do Capítulo é dedicada à apresentação da realidade da Congregação, com os relatórios do Superior Geral, do Ecónomo Geral e das várias zonas geográficas da Congregação”, revela nota endereçada às redações.

“Entretanto, haverá espaço para proceder à eleição do Superior Geral e do Conselho que, com ele, dirigirá a Congregação ao longo dos próximos seis anos. Por fim, seguirá a reflexão para produzir as linhas orientadoras da vida religiosa dehoniana para o próximo sexénio. A Congregação está presente em muitos países, que são expressão de diferentes realidades, com missões muito diversificadas que vão do apostolado paroquial à educação, sem esquecer várias formas de apostolado social juntos dos mais desfavorecidos”.

Em representação de Portugal, participam o Superior Provincial, Pe. João Nélio Pereira, natural da Madeira, o Pe. Ricardo Freire e o Pe. José Domingos Ferreira.